Медведчук заявил, что с Порошенко уходит эпоха псевдореформ и русофобии

Он отметил, что в Незалежной появилось много проблем в социальной и гуманитарной сферах.

Эпоха псевдореформ, обнищания украинского общества и русофобии уходит вместе с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Такое мнение в программе "Большое интервью" на телеканале "112 Украина" выразил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Он отметил, что при Порошенко на Украине появилось много проблем в социальной и гуманитарной сферах. По мнению Медведчука, действующий украинский лидер практически возвёл политику "антироссийской истерии и пещерной русофобии" в ранг государственной.

— Это всё закончилось с этим человеком. Что будет потом? Мы сегодня не знаем, — сказал он.

Ранее Медведчук обвинил Порошенко в умышленном срыве обмена пленными в Донбассе.