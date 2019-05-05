Постпред при СЕ не исключил выхода России из Конвенции по правам человека

При этом Солтановский подчеркнул, что РФ не жалеет о своём вступлении в международную организацию.

Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский не исключил возможности выхода страны из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ, если сторонам не удастся прийти к компромиссу.

— Мы рассматриваем все варианты развития событий, в том числе с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте, — сообщил дипломат в интервью РИА "Новости".

В частности, по его словам, Россия намерена добиться возможности беспрепятственно и на равных условиях участвовать в выборах генсека Совета Европы, которые состоятся в июне.

Солтановский также добавил, что Москва не жалеет о вступлении в СЕ, поскольку "советоевропейский опыт" помог "модернизировать российскую правовую систему, гуманизировать судопроизводство и пенитенциарную систему", а также интегрировать отечественное образование в европейскую систему.

Отношения Москвы и Совета Европы обострились в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. РФ заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала условие возвращения делегации России в ПАСЕ.