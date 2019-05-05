В МИД ответили на предложение Трампа о ядерной сделке между РФ, США и Китаем

Соответствующее предложение американский лидер озвучил после телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа о трёхсторонней ядерной сделке между Россией, США и Китаем, заявил, что первоочередной задачей является продление Договора о стратегических наступательных вооружениях и решение проблем, связанных с договором. Об этом сообщает РИА "Новости".

В частности, по словам Рябкова, необходимо решить несколько проблем, связанных с "искусственным выведением Вашингтоном из "засчёта" по договору значительной части своих стратегических носителей". Замглавы ведомства отмечает, что эти проблемы можно решить и понятно, как это сделать.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о желании Китая присоединиться к ядерной сделке между США и Россией. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с премьер-министром Словакии после телефонных переговоров с лидером России Владимиром Путиным. Лайф сообщал, что они длились полтора часа и, по мнению Трампа, прошли продуктивно.