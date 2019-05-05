В России за десять лет в 30 раз чаще стали штрафовать за нацистскую символику

Основным наказанием является штраф до двух тысяч рублей или до двух с половиной тысяч при факте сбыта продукции с такой символикой.

В 2008 году за применение нацистской символики в России было привлечено к ответственности только 54 человека, а через десять лет — в 2018 году — уже 1639. Сведения Судебного департамента при Верховном суде РФ приводит ТАСС.

Увеличение числа привлечённых к ответственности по статье 20.3 КоАП ("Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики") произошло, когда её дополнили. С 2012 года запрещено демонстрировать не только атрибутику нацистской Германии, но и запрещённых экстремистских организаций.

Помимо штрафа за демонстрацию символики можно получить арест до 15 суток. Такое наказание в прошлом году было применено к 92 гражданам, а ещё годом ранее — к 130.

Ранее Лайф рассказывал, что заключённых колонии в Новосибирске оштрафовали за татуировку в виде свастики. Осуждённым Алексееву и Сафронову суд назначил штраф в размере одной тысячи рублей каждому.

Исакогорский суд Архангельска назначил мужчине штраф в тысячу рублей, усмотрев в фотографии с Парада Победы 1945 года пропаганду нацизма. Однако вышестоящая инстанция отменила решение.

А несколько дней назад жители Нижнего Новгорода нашли в продаже георгиевские ленты со свастикой.