Признание нардепа свидетельствует о "тупиковом пути" Киева, политика которого направлена на разобщение двух народов, считает российский политик.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова парламентария из Верховной рады Нестора Шуфрича о том, что русских и украинцев объединяет не только граница, но и совместная история, культура, вера и язык.

— Заявления украинских политиков о настоящей совместной истории России и Украины — это свидетельство тупикового пути официального Киева, направленного на разобщение двух братских народов, — сказал парламентарий RT.

Бальбек убеждён, граждане двух стран — "не просто братские народы, а единое целое". Он подчеркнул, что "можно сколько угодно кричать о европейском происхождении Украины, но любому вранью есть пределы".

Ранее избранный президент Владимир Зеленский заявил, что единственное, что осталось общим у Украины и России, — это государственные границы.