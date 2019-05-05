"Зелёные стены" из живых растений появились на Новом Арбате

Сейчас у растений адаптационный период. К концу мая они укоренятся, а к лету достигнут своей наилучшей формы.

На Новом Арбате в Москве в рамках фестиваля "Московская весна а сappella" появилось одиннадцать "зелёных стен", созданных из 2,5 тысячи живых растений.

— Фитостены на Новом Арбате — один из первых, но очень важных шагов к созданию таких систем вертикального озеленения, которые до сих пор москвичи могли увидеть в основном в eвропейских столицах, — рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны".

Отмечается, что фитостены выполняют не только эстетическую функцию, но и очищают загрязнённый в условиях плотной застройки воздух.

"Зелёные стены" соорудили из 12 видов растений, в основе — плющи и сциндапсусы. Как уточнили специалисты, сейчас у растений адаптационный период. К концу мая они укоренятся на новом месте, а к лету достигнут своей наилучшей формы.

Ранее Лайф сообщал, что архитектор построил экодом, невидимый для прохожих.