Самолёт с президентом Греции совершил вынужденную посадку на Крите

Изначально воздушное судно летело в город Ханья, но оказалось в аэропорту Ираклиона.

Президент Греции Прокопис Павлопулос летел на лайнере, который совершил вынужденную посадку в аэропорту города Ираклиона на острове Крит. Причина — штормовой ветер. Об этом сообщил портал Newsit.gr.

Изначально воздушное судно летело в город Ханья, который находится в западной части острова. Но пилоты приняли решение сменить место посадки. Из Ираклиона Павлопулос поехал в Ханью на машине. Между городами чуть больше 140 километров.

Также из-за штормового ветра в Ханье отменили несколько рейсов до Афин и обратно.

Накануне Лайф сообщал, что в США самолёт упал прямо в реку, его пассажиров эвакуировали по крыльям борта.