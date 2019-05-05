На Канарах состоялось шествие "Бессмертного полка"

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На Канарах состоялось шествие "Бессмертного полка"

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В главном городе острова Гран-Канария Лас-Пальмасе состоялось шествие "Бессмертного полка". Россияне почтили память погибших на войне родственников и прошли с их портретами по улицам города.

Памятная акция по случаю Дня Победы уже стала традиционной на канарском острове. Впервые шествие "Бессмертного полка" в Лас-Пальмасе состоялось в 2017 году.

Ранее сообщалось, что около пяти тысяч человек приняли участие в международной акции "Бессмертный полк" в канадском Торонто.

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