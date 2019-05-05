Емельяненко признал, что Карякин "разделал бы его как орех"

Спортсмен признался, что хотел сыграть с гроссмейстером в шахматы, но понимает, что это бесполезно.

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал о своём увлечении шахматами, но признался, что не особо силён в этом виде спорта. Трансляцию мероприятия вёл Лайф.

— Вы знаете, я даже не помню, как научился, но скажу, что в шахматах я не силён. Скажу честно, папа меня обыгрывал достаточно легко, — признался боец.

Спортсмен добавил, что встречался с серьёзными игроками в шахматы, такими как Анатолий Карпов и Сергей Карякин.

— Там, конечно, чувствуется, что шансов у меня нет. С Карякиным у меня был такой момент: рискнуть или не рискнуть. И когда я решил рискнуть, то понял, что бесполезно рисковать, у него всё рассчитано, он бы просто меня, как орех, разделал бы вот и всё, — сказал Емельяненко.

На пресс-конференции Емельяненко также рассказал о своих детях. Он признался, что своих дочерей не планирует отдавать в смешанные единоборства.

— Им и отца хватает. Две моих дочери занимаются эстетической гимнастикой, они совсем маленькие. Старшая ходит в фитнес-клуб и держит себя в форме, — отметил спортсмен.

Ранее сообщалось, что Емельяненко может завершить карьеру.