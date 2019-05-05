СК присоединился к раскопке захоронения времён ВОВ в Новгородской области

Каждое обнаруженное тело отправляют на экспертизу, которая устанавливает возраст, пол и причину смерти.

Сотрудники регионального управления СК РФ подключились к работе на месте предполагаемого расстрела нескольких тысяч человек в Новгородской области. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места.

Крупное захоронение времён Великой Отечественной войны нашли поисковики несколько дней назад у деревни Жестяная Горка. Согласно предварительным данным, в 1941–1943 годах здесь могло быть казнено оккупантами более трёх тысяч человек — мирные жители, среди которых были женщины и дети.

Как рассказала Лайфу старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новгородской области Анастасия Садриева, уже удалось обнаружить семнадцать тел, но это не окончательная цифра, поскольку раскопки ещё продолжаются. Каждое обнаруженное тело отправляют на экспертизу, которая устанавливает возраст, пол и причину смерти. Изучаются также архивные материалы, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Германии нашли места массовых расстрелов советских и польских граждан.