Вальс в исполнении буксиров в акватории Невы сняли на видео

Несколько судов синхронно двигались под музыку на глазах у сотен впечатлённых зрителей.

В акватории Большой Невы в Санкт-Петербурге в рамках VI Фестиваля ледоколов состоялось зрелищное преставление — "Вальс буксиров". Гости и зрители города наблюдали за "танцем" с набережной Лейтенанта Шмидта и с Английской набережной.

Фестиваль ледоколов открылся в Санкт-Петербурге 4 мая. Гости мероприятия смогли подняться на палубы "Капитана Сорокина", "Мудьюга", "Ивана Крузенштерна" и ледокола "Санкт-Петербург". Завершится фестиваль сегодня протяжным гудком и отправлением судов на места своей основной стоянки.

Ранее сообщалось, что противолодочный корабль времён Отечественной войны БО-224 нашли на дне Баренцева моря.