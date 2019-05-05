В ДНР обезвредили группу диверсантов ВСУ

Один из них получил ранения и скончался, когда ему пытались помочь донецкие медики.

Военные Донецкой Народной Республики обезвредили троих украинских диверсантов. Об этом сообщили в управлении Народной милиции.

— Умелыми действиями наших военнослужащих была обнаружена ДРГ противника. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты <…> бежали, бросив раненого сослуживца на месте боестолкновения, — отметили там.

Отмечается, что солдаты ВСУ бросили сослуживца на поле боя, хотя он был ещё жив. Теперь его тело передано в морг.

На месте боя нашли два автомата, а также приспособления для бесшумной стрельбы.

Накануне Лайф сообщал, как украинские военные водрузили флаг Третьего рейха над своими позициями в Донбассе. Также мы писали о том, что недавно в ДНР опровергли заявление Киева о "взятии" нескольких территорий в Донбассе.