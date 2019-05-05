В ДНР обезвредили группу диверсантов ВСУ

Военные Донецкой Народной Республики обезвредили троих украинских диверсантов. Об этом сообщили в управлении Народной милиции.
— Умелыми действиями наших военнослужащих была обнаружена ДРГ противника. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты <…> бежали, бросив раненого сослуживца на месте боестолкновения, — отметили там.
В ДНР отбили атаку ДРГ ВСУ— DNRonline (@OnlineDnr) 5 мая 2019 г.
Трое украинских военнослужащих было ранено. Один погиб. Одного из раненный ВСУшников наши полевые медики пытались спасти. Не получилось.
А это собственно трофеи =)#Украина #ВСУ #ДРГ #ООС #Киев #Донбасс pic.twitter.com/sbEAS1IANN
Отмечается, что солдаты ВСУ бросили сослуживца на поле боя, хотя он был ещё жив. Теперь его тело передано в морг.
На месте боя нашли два автомата, а также приспособления для бесшумной стрельбы.
Накануне Лайф сообщал, как украинские военные водрузили флаг Третьего рейха над своими позициями в Донбассе. Также мы писали о том, что недавно в ДНР опровергли заявление Киева о "взятии" нескольких территорий в Донбассе.
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