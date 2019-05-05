Израиль готовится к Евровидению, несмотря на обстрелы со стороны сектора Газа

Читайте также

Израиль готовится к Евровидению, несмотря на обстрелы со стороны сектора Газа

15

Фото: © eurovision.tv

Место проведения конкурса находится в нескольких десятках километров от места падения ракет.

Подготовка музыкального конкурса Евровидение в Тель-Авиве проходит без задержек, несмотря на обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Участники проводят свои репетиции по графику, сообщили РИА "Новости" организаторы конкурса.

В соответствии с указаниями Командования службы тыла все мероприятия музыкального конкурса Евровидение продолжатся по плану, без изменений. Вся подготовка ведётся в обычном режиме, — рассказали агентству в телерадиокомпании "Кан", которая организует конкурс.

Россию на международном конкурсе представит Сергей Лазарев, он вылетел в Израиль днём ранее и попросил болеть за него.

В самом Тель-Авиве во время конкурса запустят бесплатные автобусы. Букмекеры принимают ставки на победу исполнителей разных стран, фаворитом конкурса называют представителя Нидерландов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×