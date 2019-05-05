Израиль готовится к Евровидению, несмотря на обстрелы со стороны сектора Газа

Место проведения конкурса находится в нескольких десятках километров от места падения ракет.

Подготовка музыкального конкурса Евровидение в Тель-Авиве проходит без задержек, несмотря на обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Участники проводят свои репетиции по графику, сообщили РИА "Новости" организаторы конкурса.

— В соответствии с указаниями Командования службы тыла все мероприятия музыкального конкурса Евровидение продолжатся по плану, без изменений. Вся подготовка ведётся в обычном режиме, — рассказали агентству в телерадиокомпании "Кан", которая организует конкурс.

Россию на международном конкурсе представит Сергей Лазарев, он вылетел в Израиль днём ранее и попросил болеть за него.

В самом Тель-Авиве во время конкурса запустят бесплатные автобусы. Букмекеры принимают ставки на победу исполнителей разных стран, фаворитом конкурса называют представителя Нидерландов.