В Башкирии годовалый малыш выжил после падения с четвёртого этажа

В Нефтекамске годовалый малыш выпал из окна квартиры на четвёртом этаже и отделался ушибами и царапинами. По данным местных СМИ, инцидент произошёл несколько дней назад.

Причины падения ребёнка, а также, где в этот момент находились его родители, выясняет региональное следственное управление СКР.

Ранее сообщалось, что в США полуторагодовалый ребёнок также случайно выпал из открытого окна квартиры на шестом этаже и остался жив.