Кабмин упростил процедуру оформления ж/д билетов для младенцев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому упрощается процедура оформления железнодорожных билетов для детей в возрасте до месяца.
— Предусмотрена возможность оформления железнодорожного билета для детей в возрасте до одного месяца на основании данных медицинского свидетельства о рождении, — сообщается на сайте Правительства.
Такое решение принято в связи с тем, что родителям младенцев в возрасте до месяца часто отказывали в оформлении билетов до получения свидетельства о рождении.
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