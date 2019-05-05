Кабмин упростил процедуру оформления ж/д билетов для младенцев

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Кабмин упростил процедуру оформления ж/д билетов для младенцев

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

До сих пор проездные можно было оформить только на основании свидетельства о рождении.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому упрощается процедура оформления железнодорожных билетов для детей в возрасте до месяца.

Предусмотрена возможность оформления железнодорожного билета для детей в возрасте до одного месяца на основании данных медицинского свидетельства о рождении, — сообщается на сайте Правительства.

Такое решение принято в связи с тем, что родителям младенцев в возрасте до месяца часто отказывали в оформлении билетов до получения свидетельства о рождении.

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