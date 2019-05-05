Бульвар в Лос-Анджелесе назвали в честь Обамы

Here with CM @HerbJWesson, Sup. @MRidleyThomas, Rep. @MariaEDurazo and the @LAUrbanLeague for #ObamaFestLA to name #ObamaBlvd and etch President Obama’s name and legacy even deeper in our city’s story. pic.twitter.com/opinsPUAx0— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) 5 мая 2019 г.
В Лос-Анджелесе улицу Родео-роуд переименовали в честь 44-го президента США Барака Обамы. Об этом сообщил мэр Города ангелов Эрик Гарсетти в "Твиттере", опубликовав видео торжественной церемонии.
— Мы в восторге, что это будет напоминанием жителям и гостям о наследии президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по Лос-Анджелесу, — написал градоначальник.
President Obama was a tremendous ally to our city and I’m proud to call him a friend. With our new #ObamaBlvd, we acknowledge his contributions to our city and our country. #ObamaFestLA pic.twitter.com/SHykhgq5na— Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) 5 мая 2019 г.
Торжественную церемонию в честь переименования улицы, которая состоялась 4 мая, посетили тысячи местных жителей. Мероприятие сопровождалось музыкой, а гостям предложили угощения.
Ранее Барак и Мишель Обама представили список проектов для Netflix.
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