Бульвар в Лос-Анджелесе назвали в честь Обамы

Торжественную церемонию, которая состоялась 4 мая, посетили тысячи местных жителей.

В Лос-Анджелесе улицу Родео-роуд переименовали в честь 44-го президента США Барака Обамы. Об этом сообщил мэр Города ангелов Эрик Гарсетти в "Твиттере", опубликовав видео торжественной церемонии.

— Мы в восторге, что это будет напоминанием жителям и гостям о наследии президента Барака Обамы, когда они будут путешествовать по Лос-Анджелесу, — написал градоначальник.

President Obama was a tremendous ally to our city and I’m proud to call him a friend. With our new #ObamaBlvd, we acknowledge his contributions to our city and our country. #ObamaFestLA pic.twitter.com/SHykhgq5na — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) 5 мая 2019 г.

Торжественную церемонию в честь переименования улицы, которая состоялась 4 мая, посетили тысячи местных жителей. Мероприятие сопровождалось музыкой, а гостям предложили угощения.

Ранее Барак и Мишель Обама представили список проектов для Netflix.