Из квартиры безработного в Москве украли деньги, часы и шарф Louis Vuitton

Ущерб составил около 1 миллиона 570 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Неизвестный украл из квартиры безработного на западе Москвы 400 тысяч рублей, три шубы, семь наручных часов, кожаную сумку, кошелёк и шарф Louis Vuitton. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Росси по столице.

Как воры проникли в квартиру, установить пока не удалось.

Материальный ущерб составил около 1 миллиона 570 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что неизвестные украли из ресторана в Москве сумку с 6 млн рублей.