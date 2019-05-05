Папа римский помолился святым Кириллу и Мефодию

Этот визит предстоятеля Римско-католической церкви в Болгарию стал первым за 17 лет.

Папа римский Франциск, который совершает визит в Болгарию и Северную Македонию, посетил собор Александра Невского в столице Болгарии Софии, где помолился перед иконами святых Кирилла и Мефодия, сообщает ТАСС.

Этот собор воздвигнут в конце XIX века в память о 200 тысячах русских солдат, которые погибли во время войны с Османской империей в 1877–1878 годах.

— Святой Александр Невский из русской традиции, и святые братья из греческой традиции, и апостолы славянских народов показывают нам, что Болгария является страной, объединяющей нас, — цитирует папу Франциска сайт Святого престола.

Папа Франциск совершает поездку в Болгарию по тому же маршруту, что Иоанн Павел II в 2002 году.

Неделю назад папа поздравил православных христиан с Пасхой.