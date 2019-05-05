В Москве завтра начнут отключать отопление

Отключение будет проводиться постепенно: сначала будут затронуты промышленные, административные и жилые здания, а затем школы, детсады, больницы и поликлиники

Энергетики Москвы с завтрашнего дня начнут процесс отключения отопления в городе. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Системы теплоснабжения переводятся на летний режим работы в связи с тем, что в столице установилась тёплая погода. Бирюков напомнил, что отопительный сезон заканчивается в столице, когда средняя температура воздуха составляет выше восьми градусов тепла в течение суток и имеет тенденцию к повышению.

Отключение будет проводиться постепенно. Сначала будут затронуты промышленные, административные и жилые здания, а затем школы, детсады, больницы и поликлиники. Заммэра отметил, что отопительный сезон прошёл без сбоев.

Как сообщалось ранее, новый отопительный сезон начнётся в этом году 25 сентября, однако это будет зависеть от погодных условий.