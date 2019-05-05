Емельяненко обсудит с президентом Bellator продолжение своей карьеры

Спортсмен последний раз выходил на ринг три месяца назад и был нокаутирован на 35-й секунде боя.

Фёдор Емельяненко поедет в Чикаго на встречу с президентом Bellator Скоттом Кокером, и речь в том числе пойдёт о продолжении карьеры бойца. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции. Лайф вёл оттуда прямую трансляцию.

— Я встречусь со Скоттом в Чикаго, мы поговорим. Но мы находимся в постоянном контакте, я благодарен организации за это, — сказал Емельяненко.

Однако он отметил, что пока не принял решения по поводу возможности продолжения карьеры.

В последний раз Фёдор Емельяненко бился 26 января: он проиграл американцу Райану Бейдеру на 35-й секунде поединка.

Президент организации Bellator Скотт Кокер тогда поддержал 42-летнего россиянина. Однако высказал неуверенность насчёт проведения дальнейших боёв с Емельяненко.

— Драться снова? Это ему решать. Наши партнёрские отношения длятся много лет. Фёдор не обязан драться. Он уже всего добился, — сказал Скотт Кокер.

О будущем российского спортсмена рассказывал и его тренер — Питер Тайссе.