В России упали продажи новых пикапов

За первые три месяца 2019 года россияне приобрели 1983 новых автомобиля этого сегмента.

Продажи пикапов на российском рынке за год в среднем упали на 28%. А в марте этого года они вовсе уменьшились на 40%, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

За первые три месяца 2019 года россияне приобрели 1983 новых автомобиля этого сегмента. Лидером продаж этого периода является отечественный "УАЗ-Пикап", его купили 732 человека.

Далее идут автомобили Toyota Hilux, которых было продано 606 штук. На третьем месте Mitsubishi L200, на четвёртом — Volkswagen Amarok. Замыкает пятёрку лидеров Mercedes-Benz X-Class, который появился на российском рынке только во втором квартале 2018 года.

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