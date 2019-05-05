ВВС Израиля ликвидировали полевого командира ХАМАС

По данным СМИ, ракета поразила автомобиль, в котором находился Хамед Ахмед Абед Кудари.

Израильские военные во время бомбардировки ликвидировали полевого командира ХАМАС, которого Тель-Авив обвинял в передаче денег от Ирана вооружённым группировкам в Газе. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

— Хамед Ахмед Абед Кудари, житель сектора Газа, рождённый в 1985 году, был ликвидирован в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и спецслужб государства, — заявили в оборонном ведомстве.

По данным палестинских СМИ, израильская ракета поразила автомобиль, в котором находился полевой командир ХАМАС.

Ранее Лайф сообщал, что из-за обстрелов сектора Газа в Израиле этой ночью погиб мужчина. По данным израильской армии, палестинские радикалы из сектора Газа выпустили более 430 ракет. В ответ военные поразили 220 военных объектов радикальных движений на территории анклава. Сектор Газа сообщил о девяти погибших в результате обстрелов.