Нетаньяху распорядился продолжить "массированные удары" по сектору Газа

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Нетаньяху распорядился продолжить "массированные удары" по сектору Газа

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Фото: © Flickr / Palácio do Planalto

Также армия наращивает свои бронетанковые силы, артиллерийские батареи и войска вдоль границы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабмина страны заявил, что "массированная атака на террористические элементы" в Газе будет продолжена. Слова политика приводит CNN.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны ликвидировали полевого командира ХАМАС.

Израиль в ответ на ракетные обстрелы поразил 120 военных целей в секторе Газа. На сегодняшний момент известно, что в результате обстрелов погибли трое израильтян. От ответных ударов по Газе погибли четыре палестинских боевика и мирные палестинцы.

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