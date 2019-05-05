Пушков оценил возможный выход РФ из Конвенции ЕС по правам человека

По его мнению, лишь развернётся активное обсуждение и осуждение, но для России оно ничего не будет значить.

Сенатор Алексей Пушков оценил последствия возможного выхода России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

В случае выхода России из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека в ПАСЕ могут потом долго это обсуждать и осуждать, но это не будет иметь для России никакого значения. Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 мая 2019 г.

По его словам, в ПАСЕ будут это долго обсуждать и осуждать, но для РФ это не будет иметь никакого значения.

Ранее постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский не исключил возможности выхода страны из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ, если сторонам не удастся прийти к компромиссу.

По его словам, в частности, РФ намерена добиться возможности беспрепятственно и на равных условиях участвовать в выборах генсека Совета Европы, которые состоятся в июне.