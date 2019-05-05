Пушков оценил возможный выход РФ из Конвенции ЕС по правам человека

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Пушков оценил возможный выход РФ из Конвенции ЕС по правам человека

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

По его мнению, лишь развернётся активное обсуждение и осуждение, но для России оно ничего не будет значить.

Сенатор Алексей Пушков оценил последствия возможного выхода России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

По его словам, в ПАСЕ будут это долго обсуждать и осуждать, но для РФ это не будет иметь никакого значения.

Ранее постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский не исключил возможности выхода страны из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и СЕ, если сторонам не удастся прийти к компромиссу.

По его словам, в частности, РФ намерена добиться возможности беспрепятственно и на равных условиях участвовать в выборах генсека Совета Европы, которые состоятся в июне.

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