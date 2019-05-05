Синоптики рассказали, когда в Москву придёт жара как в июле

Это случится уже завтра. А 8 мая похолодает сразу на 5–6 градусов — до 17–19 градусов тепла.

Столбики термометров в Москве уже завтра, 6 мая, поднимутся до июльских отметок и продержатся на этой отметке до 8 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— 6 и 7 мая погода будет, можно сказать, июльской — температура будет около +25 градусов, — цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, в эти дни возможны небольшие осадки. 8 мая погода заметно изменится — похолодает сразу на 5–6 градусов. Ожидается до 17–19 градусов тепла. Атмосферное давление в начале следующей недели будет в пределах нормы или чуть ниже.

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