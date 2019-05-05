Американцы проверили, как ВСУ в Донбассе используют подаренную технику

Делегация из США встретилась с украинскими военными в зоне проведения так называемой операции объединённых сил.

Американские дипломаты посетили юго-восток страны, чтобы провести встречи с украинскими военными. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба силовой операции в Донбассе.

Отмечается, что делегация встретилась с командованием бригад и батальонов ВСУ, а также выяснила условия эксплуатации украинскими военными полученного американского оборудования.

— Ещё одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в ДНР обезвредили группу диверсантов ВСУ. Один солдат украинской армии погиб. А накануне ВСУ водрузили флаг Третьего рейха над своими позициями в Донбассе.