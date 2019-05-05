Вандалы украли иконы и осквернили Святой престол в храме УПЦ

Неизвестные ограбили и осквернили очередной храм канонической Украинской православной церкви. В этот раз вандалы покусились на Свято-Николаевский храм Мурованокуриловецкого благочиния в селе Перекоринцы Винницкой области.
— Воры похитили старинные иконы, перевернули всё в жертвеннике и осквернили Святой престол, — сообщает пресс-служба УПЦ.
Ранее Лайф сообщал, что в селе Полесском Ровенской области сторонники "новой церкви" Украины при поддержке местной полиции захватили Свято-Михайловский храм канонической Украинской православной церкви.
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