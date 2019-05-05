Вандалы украли иконы и осквернили Святой престол в храме УПЦ

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Вандалы украли иконы и осквернили Святой престол в храме УПЦ

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Фото: © Facebook/ Храм Різдва Пресвятої Богородиці

Нападения на храмы участились на Украине после того, как там появилась так называемая ПЦУ, не признанная РПЦ.

Неизвестные ограбили и осквернили очередной храм канонической Украинской православной церкви. В этот раз вандалы покусились на Свято-Николаевский храм Мурованокуриловецкого благочиния в селе Перекоринцы Винницкой области.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mk.hram/?__tn__=kC-R&eid=ARCRtG9TGB-VEdNxepJqGsmNsNGYg99G2nLg6HYoX3I0rFlcnAiV1lcgAf6rkPhJxI1y2tpmSS0CF86e&hc_ref=ARSFOhq23WOHtXTKdHM2N5E3CFEXEmo_i1_j104Xyk5zb3GUnFDp8RvlfcHwZmws2GY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCb8L1AL6s0QV5GmgK7d0Jxp7S4kWhLKncDD_FDrJfhnD35Wt1hhdwaYPOMOLaP2RzBvS5ElcPvMTIAx3g2NGtMRsB6FIedD_sjgePJyruYJQ7AoP9UFbr_T6dfaI03OSgE5u0CwnIQ9-Ys0YPy0wkI4ADUlwXS2pZfFc5SteZP8w8Z_Rx8NeRMCw_H1h0mDhswYKdO_gttnmDboEJqqajU6vmxFhoEnrKy2VaLtFVmeDz6nDw5EYFYm6BOSft02auffoXGPy8aww21t8OzDjHSJ6smFUKRaBNu7XkPfE8URpa7MM9EYUusbO-OmvwchzOIGM_Ow3fp54G7ObZqedLVXCjz" target="_blank">Храм Різдва Пресвятої Богородиці</a></p>

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mk.hram/?__tn__=kC-R&eid=ARCRtG9TGB-VEdNxepJqGsmNsNGYg99G2nLg6HYoX3I0rFlcnAiV1lcgAf6rkPhJxI1y2tpmSS0CF86e&hc_ref=ARSFOhq23WOHtXTKdHM2N5E3CFEXEmo_i1_j104Xyk5zb3GUnFDp8RvlfcHwZmws2GY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCb8L1AL6s0QV5GmgK7d0Jxp7S4kWhLKncDD_FDrJfhnD35Wt1hhdwaYPOMOLaP2RzBvS5ElcPvMTIAx3g2NGtMRsB6FIedD_sjgePJyruYJQ7AoP9UFbr_T6dfaI03OSgE5u0CwnIQ9-Ys0YPy0wkI4ADUlwXS2pZfFc5SteZP8w8Z_Rx8NeRMCw_H1h0mDhswYKdO_gttnmDboEJqqajU6vmxFhoEnrKy2VaLtFVmeDz6nDw5EYFYm6BOSft02auffoXGPy8aww21t8OzDjHSJ6smFUKRaBNu7XkPfE8URpa7MM9EYUusbO-OmvwchzOIGM_Ow3fp54G7ObZqedLVXCjz" target="_blank">Храм Різдва Пресвятої Богородиці</a></p>

Воры похитили старинные иконы, перевернули всё в жертвеннике и осквернили Святой престол, — сообщает пресс-служба УПЦ.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/mk.hram/?__tn__=kC-R&eid=ARCRtG9TGB-VEdNxepJqGsmNsNGYg99G2nLg6HYoX3I0rFlcnAiV1lcgAf6rkPhJxI1y2tpmSS0CF86e&hc_ref=ARSFOhq23WOHtXTKdHM2N5E3CFEXEmo_i1_j104Xyk5zb3GUnFDp8RvlfcHwZmws2GY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCb8L1AL6s0QV5GmgK7d0Jxp7S4kWhLKncDD_FDrJfhnD35Wt1hhdwaYPOMOLaP2RzBvS5ElcPvMTIAx3g2NGtMRsB6FIedD_sjgePJyruYJQ7AoP9UFbr_T6dfaI03OSgE5u0CwnIQ9-Ys0YPy0wkI4ADUlwXS2pZfFc5SteZP8w8Z_Rx8NeRMCw_H1h0mDhswYKdO_gttnmDboEJqqajU6vmxFhoEnrKy2VaLtFVmeDz6nDw5EYFYm6BOSft02auffoXGPy8aww21t8OzDjHSJ6smFUKRaBNu7XkPfE8URpa7MM9EYUusbO-OmvwchzOIGM_Ow3fp54G7ObZqedLVXCjz" target="_blank">Храм Різдва Пресвятої Богородиці</a></p>

Ранее Лайф сообщал, что в селе Полесском Ровенской области сторонники "новой церкви" Украины при поддержке местной полиции захватили Свято-Михайловский храм канонической Украинской православной церкви.

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