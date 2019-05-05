Пьяная жительница Ростова-на-Дону забыла своего ребёнка в такси

В инциденте сейчас разбирается детский омбудсмен и органы опеки, что грозит женщине, пока не известно.

Жительница Ростова-на-Дону забыла своего ребёнка в такси. Как сообщает ГУ МВД по Ростовской области, инцидент произошёл 28 апреля.

Ребёнка двух с половиной лет привезли в одну из больниц города. Об этом медики сразу сообщили полиции. Его здоровью ничто не угрожало. Позднее стражи порядка нашли саму мать. Как оказалось, в тот день она была в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении неё составлен административный протокол о "Неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Документы переданы детскому омбудсмену, комиссии по делам несовершеннолетних, а также органам опеки. Ребёнок остаётся пока в медучреждении.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре воспитательница забыла ребёнка на прогулке.