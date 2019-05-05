На Балтике обнаружили затонувшую советскую подлодку времён ВОВ

Субмарина найдена неподалёку от острова Большой Тютерс, она лежит на глубине 67 метров.

Участники экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружили в акватории Финского залива советскую подводную лодку типа "Щука" Щ-302 "Окунь", сообщает Пятый канал.

Подлодка затонула во время боевого выхода 11 октября 1942 года. Тогда погиб весь её экипаж — 37 человек. Аквалангисты выяснили, что "Окунь" подорвался на мине в районе третьего отсека с правого борта.

— Лодка была обнаружена в ходе гидролокации в предыдущие поисковые выходы. Она видна на сонограммах района минного заграждения "Зееигель" 2014 и 2017 года. Однако... изображение было не столь чётким, и внимание обратили на него только сейчас, — рассказал телеканалу руководитель экспедиции Константин Богданов.

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