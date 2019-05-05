Помпео заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы

По словам дипломата, для разрешения ситуации в республике США рассматривают возможность применения "полного спектра мер".

Соединённые Штаты считают, что России придётся свернуть своё присутствие в Венесуэле, как и всем остальным государствам. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC.

— Русские должны убраться [из Венесуэлы]. Президент выразил это предельно чётко, сказав, что русские должны это сделать. Мы хотим, чтобы это сделали все страны... Наша цель ясна: мы хотим, чтобы иранцы ушли, чтобы русские ушли, кубинцы ушли, — сказал американский дипломат.

Госсекретарь особенно подчеркнул значимость поддержки режима Николаса Мадуро со стороны Кубы. По оценке Помпео, без неё президент Венесуэлы не смог бы остаться у власти.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что США рассматривают возможность применения "полного спектра мер" в отношении Боливарианской Республики. Он пояснил, что в первую очередь речь идёт о дипломатических и политических методах, которые могут смениться на силовые в случае ухудшения ситуации.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных страны быть готовыми к обороне в случае войны с США.