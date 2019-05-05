В Кургане из-за частых пожаров запретили продажу алкоголя

Ограничение касается даже пива. Запрет будет действовать, пока от властей не поступит особое распоряжение.

Сегодня, 5 мая, в Кургане по инициативе местной власти запрещена продажа любых алкогольных напитков. Даже пива. Это решение принято для обеспечения противопожарной безопасности, сообщается на сайте городской администрации.

По данным мэра Андрея Потапова, в городе за сутки произошло 24 пожара. Чаще всего горели мусор и сухая трава. Бригады пожарных даже дежурили на улицах, чтобы в случае опасности предотвратить ЧП.

В городе решили ввести режим чрезвычайной ситуации, а вместе с ним и запрет на продажу алкоголя. Ограничение будет снято только после особого распоряжения властей.

— Установлен запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе пива, в организациях розничной торговли и предприятиях общественного питания на вынос, — говорится в сообщении городской администрации.

Противопожарные режимы введены практически по всей стране. Сегодня Лайф сообщал, что в Амурской области за последние сутки пожарные выезжали на вызовы 90 раз. Также к списку опасных территорий сегодня прибавился Амурский район Хабаровского края. При этом несколько дней назад МЧС ввело особый противопожарный режим в 22 регионах.