Боевики в секторе Газа пригрозили сорвать Евровидение

Ранее в Тель-Авиве заявили, что подготовка музыкального конкурса идёт полным ходом, несмотря на обстрелы.

Палестинская группировка "Исламский джихад" заявила о намерении помешать проведению международного песенного конкурса Евровидение в Тель-Авиве, который должен пройти с 14 по 18 мая.

— Мы не позволим врагу добиться успеха в организации любого фестиваля, направленного на нанесение ущерба позиции Палестины, — цитирует заявление The Times of Israel.

Ранее сообщалось, что между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ударами. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории еврейского государства более 430 ракет. В ответ израильская армия уничтожила более 250 объектов ХАМАС в Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ продолжить "массированную атаку".

Несмотря на обстрел со стороны сектора Газа, в Тель-Авиве полным ходом идёт подготовка музыкального конкурса Евровидение.