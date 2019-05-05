В Шереметьево приземлился горящий самолёт

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился горящий самолёт. По предварительным данным, это Sukhoi Superjet 100 авикомпании "Аэрофлот".

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) May 5, 2019

Он вернулся в аэропорт вскоре после вылета в Мурманск. По словам очевидцев, борт садился уже горящим.

На кадрах, которыми делятся пассажиры из аэропорта, видно, что самолёт уже тушат — место ЧП окружили спецмашины.