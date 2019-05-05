В Шереметьево приземлился горящий самолёт

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В Шереметьево приземлился горящий самолёт

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Фото: соцсети

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился горящий самолёт. По предварительным данным, это Sukhoi Superjet 100 авикомпании "Аэрофлот".

Он вернулся в аэропорт вскоре после вылета в Мурманск. По словам очевидцев, борт садился уже горящим.

На кадрах, которыми делятся пассажиры из аэропорта, видно, что самолёт уже тушат — место ЧП окружили спецмашины.

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