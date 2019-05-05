В Афганистане в результате атаки на полицейский участок погибло 13 человек

На базу напали по меньшей мере восемь вооружённых боевиков. Их всех удалось нейтрализовать.

В результате взрыва возле полицейского участка на северо-востоке Афганистана погибло 13 силовиков, ещё 55 человек получили ранения.

— Министерство заявляет, что в атаке погибло 13 полицейских, и 55 других человек, включая 20 мирных жителей, получили ранения, — сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел страны.

Напомним, на полицейском участке провинции Баглан прогремел взрыв. Взрывчатку привёл в действие террорист-смертник. После чего на участок напали вооружённые боевики. Их было по меньшей мере восемь человек. Всех удалось нейтрализовать.