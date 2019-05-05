Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания Sukhoi Superjet 100

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", севшего в столичном аэропорту Шереметьево.
— Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов, — сообщила ТАСС представитель прокуратуры Екатерина Короткова.
Также в аэропорт выехали следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Как ранее сообщал Лайф, горящий самолёт приземлился в Шереметьево, однако, по предварительным данным, все пассажиры и экипаж спаслись.
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