Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания Sukhoi Superjet 100

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания Sukhoi Superjet 100

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Фото: © instagram/e_m_68

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", севшего в столичном аэропорту Шереметьево.

Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности полётов, — сообщила ТАСС представитель прокуратуры Екатерина Короткова.

Также в аэропорт выехали следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Как ранее сообщал Лайф, горящий самолёт приземлился в Шереметьево, однако, по предварительным данным, все пассажиры и экипаж спаслись.

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