Названа возможная причина пожара в самолёте "Аэрофлота"

На борту воздушного судна в момент ЧП находилось 73 пассажира и шесть членов экипажа.

Причиной пожара на борту пассажирского лайнера в аэропорту Шереметьево могла стать неисправность в электрооборудовании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Предварительно, при взлёте самолёта сообщением Москва — Мурманск стало возгорание электропроводки на борту воздушного судна, — сказал собеседник агентства.

Момент посадки объятого пламенем самолёта в столичном аэропорту Шереметьево сняли очевидцы. Оказалось, что лайнер развернулся в небе и полетел обратно спустя несколько минут после вылета. По последним данным, на борту воздушного судна было 73 пассажира и шесть членов экипажа. Они были эвакуированы после приземления. Ранее сообщалось о шести пострадавших.