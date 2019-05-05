Названа возможная причина пожара в самолёте "Аэрофлота"

Читайте также

Названа возможная причина пожара в самолёте "Аэрофлота"

388

На борту воздушного судна в момент ЧП находилось 73 пассажира и шесть членов экипажа.

Причиной пожара на борту пассажирского лайнера в аэропорту Шереметьево могла стать неисправность в электрооборудовании. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Предварительно, при взлёте самолёта сообщением Москва — Мурманск стало возгорание электропроводки на борту воздушного судна, — сказал собеседник агентства.

Момент посадки объятого пламенем самолёта в столичном аэропорту Шереметьево сняли очевидцы. Оказалось, что лайнер развернулся в небе и полетел обратно спустя несколько минут после вылета. По последним данным, на борту воздушного судна было 73 пассажира и шесть членов экипажа. Они были эвакуированы после приземления. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×