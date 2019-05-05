Министр иностранных дел Венесуэлы передал Путину благодарность от Мадуро

По словам министра, политика России способствует мирному сосуществованию народов на земле.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прибыл в Москву и провёл встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Он передал благодарность лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро российскому президенту Владимиру Путину.

— Я хотел бы передать горячую благодарность нашего президента господина Николаса Мадуро президенту РФ господину Владимиру Путину, лично вам, вашему правительству за то, что вы твёрдо придерживаетесь принципов международного права, за то, что вы поддерживаете суверенитет Венесуэлы, — цитирует ТАСС обращение Арреасы.

Министр заявил, что поддержка официальных властей Венесуэлы со стороны Москвы имеет особое значение, когда Вашингтон призывает мировое сообщество к смене власти в стране.

Ранее в США предложили ввести персональные санкции против россиян, поддерживающих Мадуро. Сегодня же глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы.