СК возбудил дело по факту возгорания самолёта в Шереметьево

По факту возгорания самолёта "Аэрофлота" в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

— По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ, — цитирует её ТАСС.

Пассажирский самолёт загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. На борту в момент ЧП находилось 78 человек. Ранее была названа возможная причина пожара в самолёте. Сообщается о погибших.