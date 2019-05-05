СК подтвердил гибель одного человека при посадке горящего самолёта в Шереметьево

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СК подтвердил гибель одного человека при посадке горящего самолёта в Шереметьево

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Один человек погиб и четверо пострадали в результате возгорания самолёта SSJ-100 в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следствие располагает информацией об одном погибшем и четырёх обратившихся за медицинской помощью, — уточнили в СКР.

Всего на борту пассажирского лайнера в момент ЧП находилось 73 пассажира и пятеро членов экипажа. Ранее СМИ сообщали о гибели в результате ЧП от одного до десяти человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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