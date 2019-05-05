Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолёта подтвердил, что в лайнер попала молния

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Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолёта подтвердил, что в лайнер попала молния

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Кабина Sukhoi Superjet 100. Фото: © Flickr / Thomas Arnoux

Экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100, который аварийно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, подтвердил, что в авиалайнер попала молния. О свидетельствах членов экипажа сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Напомним, самолёт авиакомпании "Аэрофлот", который должен был следовать из Москвы в Мурманск, менее чем через полчаса после взлёта вернулся в Шереметьево. Очевидцы сняли, как горящее воздушное судно катится по взлётно-посадочной полосе. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.

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