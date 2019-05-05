Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолёта подтвердил, что в лайнер попала молния

Экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100, который аварийно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, подтвердил, что в авиалайнер попала молния. О свидетельствах членов экипажа сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Напомним, самолёт авиакомпании "Аэрофлот", который должен был следовать из Москвы в Мурманск, менее чем через полчаса после взлёта вернулся в Шереметьево. Очевидцы сняли, как горящее воздушное судно катится по взлётно-посадочной полосе. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.