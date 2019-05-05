Прямая трансляция: Что осталось от сгоревшего самолёта "Аэрофлота"

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Прямая трансляция: Что осталось от сгоревшего самолёта "Аэрофлота"

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В аэропорту Шереметьево, где сегодня вечером приземлился горящий авиалайнер "Аэрофлота", продолжают работать экстренные службы.

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