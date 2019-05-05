Появилось видео, как пассажиры убегают от горящего самолёта в Шереметьево

Появилось видео первых минут после приземления полыхающего самолёта в аэропорту Шереметьево. На кадрах — эвакуированные из горящего лайнера пассажиры, которые с криками убегают от места происшествия.

Напомним, что Sukhoi Superjet 100, который следовал по маршруту Москва — Мурманск, вернулся в аэропорт спустя некоторое время после взлёта. Во время посадки лайнер "Аэрофлота" загорелся. На борту находилось 78 человек. Все они были эвакуированы. Среди возможных причин возгорания рассматривают неисправность в электрооборудовании и удар молнии. Пассажиры самолёта буквально выпрыгивали из горящего воздушного судна.