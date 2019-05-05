Полиция Берлина расследует инцидент с осквернением памятника "Родина-мать"

В Германии полицейские расследуют инцидент с осквернением монумента "Родина-мать", который находится на территории Трептов-парка в Берлине.
— Посольство [России] держит ситуацию на контроле, — передаёт РИА "Новости" слова своего источника в Посольстве России в Германии.
Напомним, российское посольство на своей официальной странице в Facebook опубликовало сообщение о том, что 4 мая неизвестные вандалы осквернили монумент "Родина-мать". Злоумышленники облили памятник машинным маслом, нарушили структуру камня.
Ранее Лайф сообщал, что неизвестные осквернили могилу Героя СССР на Кунцевском кладбище.
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