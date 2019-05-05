Полиция Берлина расследует инцидент с осквернением памятника "Родина-мать"

Читайте также

Полиция Берлина расследует инцидент с осквернением памятника "Родина-мать"

11

Фото: facebook/RusBotschaft

Неизвестные злоумышленники облили памятник машинным маслом, нарушили структуру камня.

В Германии полицейские расследуют инцидент с осквернением монумента "Родина-мать", который находится на территории Трептов-парка в Берлине.

Посольство [России] держит ситуацию на контроле, — передаёт РИА "Новости" слова своего источника в Посольстве России в Германии.

Напомним, российское посольство на своей официальной странице в Facebook опубликовало сообщение о том, что 4 мая неизвестные вандалы осквернили монумент "Родина-мать". Злоумышленники облили памятник машинным маслом, нарушили структуру камня.

Ранее Лайф сообщал, что неизвестные осквернили могилу Героя СССР на Кунцевском кладбище.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×