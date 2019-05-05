Жертвами пожара на борту "Аэрофлота" могли стать 11 человек

До одиннадцати человек может вырасти число жертв пожара лайнера "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. Об этом Лайфу стало известно от представителей экстренных служб.

Списки спасшихся пассажиров ещё уточняются. Специалисты работают в сгоревшем лайнере — его задняя часть практически полностью уничтожена огнём.

Напомним, самолёт "Аэрофлота" сегодня развернулся почти сразу после вылета в Мурманск из Шереметьево. Экстренную посадку он совершил со второй попытки и с полными баками. Во время посадки он загорелся. Люди выпрыгивали уже из горящего самолёта. Возбуждено уголовное дело.