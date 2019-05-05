"Аэрофлот" прокомментировал "огненную" посадку самолёта в Шереметьево

По последним данным, жертвами пожара на борту пассажирского лайнера могли стать 11 человек.

В "Аэрофлоте" заявили, что двигатели самолёта Sukhoi Superjet 100, который вылетел в Мурманск, загорелись после аварийной посадки в столичном аэропорту Шереметьево.

— "Аэрофлот" подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево, — сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

По неподтверждённым данным, жертвами пожара на борту "Аэрофлота" могли стать 11 человек. Ранее экипаж воздушного судна подтвердил, что в авиалайнер попала молния.