Опубликованы фото членов экипажа, спасавших людей из горящего лайнера

Телеграм-канал Life Shot опубликовал фотографии членов экипажа, спасавших людей из горящего лайнера в аэропорту Шереметьево. Оказалось, что напуганных пассажиров по трапам спускали две хрупкие девушки и один мужчина.

Напомним, самолёт авиакомпании "Аэрофлот", который должен был следовать из Москвы в Мурманск, почти сразу после взлёта вернулся в Шереметьево. При экстренной посадке у воздушного судна загорелись двигатели. Пламя охватило хвостовую часть воздушного судна. После приземления пассажиры буквально выпрыгивали из объятого пламенем лайнера.

По неподтверждённым данным, жертвами пожара на борту "Аэрофлота" могли стать 11 человек.