Шереметьево работает в ограниченном режиме после пожара Sukhoi Superjet 100

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Шереметьево работает в ограниченном режиме после пожара Sukhoi Superjet 100

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

В аэропорту Шереметьево после ЧП с возгоранием Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" открыта только одна взлётно-посадочная полоса, воздушная гавань работает в ограниченном режиме.

Аэропорт Шереметьево временно закрыт для взлёта и посадки самолётов. Это произошло из-за ЧП с самолётом Superjet авиакомпании "Аэрофлот", — сообщил ТАСС источник.

О том, что в столичном аэропорту Шереметьево приземлился горящий лайнер "Аэрофлота", Лайф сообщал ранее. По последним сведения, погибло 13 человек.

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