Шереметьево работает в ограниченном режиме после пожара Sukhoi Superjet 100

В аэропорту Шереметьево после ЧП с возгоранием Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" открыта только одна взлётно-посадочная полоса, воздушная гавань работает в ограниченном режиме.
— Аэропорт Шереметьево временно закрыт для взлёта и посадки самолётов. Это произошло из-за ЧП с самолётом Superjet авиакомпании "Аэрофлот", — сообщил ТАСС источник.
О том, что в столичном аэропорту Шереметьево приземлился горящий лайнер "Аэрофлота", Лайф сообщал ранее. По последним сведения, погибло 13 человек.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени