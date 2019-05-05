СМИ: При пожаре в самолёте "Аэрофлота" погибло 13 человек

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СМИ: При пожаре в самолёте "Аэрофлота" погибло 13 человек

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Фото: © Агентство городских новостей "Москва"

Кроме того, судьба части пассажиров лайнера остаётся неизвестной. Всего на борту находилось 78 человек.

Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 во время аварийной посадки в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

— Погибло 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна, — сказал собеседник агентства.

Всего на борту воздушного судна во время возгорания находилось 78 человек. После приземления в Шереметьево напуганных пассажиров из горящего лайнера спасали две хрупкие девушки и один мужчина.

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