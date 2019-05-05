СМИ: При пожаре в самолёте "Аэрофлота" погибло 13 человек

Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолёта Sukhoi Superjet 100 во время аварийной посадки в Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
— Погибло 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна, — сказал собеседник агентства.
Всего на борту воздушного судна во время возгорания находилось 78 человек. После приземления в Шереметьево напуганных пассажиров из горящего лайнера спасали две хрупкие девушки и один мужчина.
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