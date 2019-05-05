На подъезде к аэропорту Шереметьево скопилось много автомобилей

Рядом с аэропортом Шереметьево, где приземлился горящий лайнер "Аэрофлота", наблюдается чрезвычайно большое количество автомобилей. Несмотря на транспортный коллапс, движение не перекрыто, сообщает РИА "Новости".
Большинство автомобилей на подъезде к аэропорту составляют машины такси, а к зданию воздушной гавани регулярно прибывают автомобили полиции.
После того как в столичном аэропорту Шереметьево приземлился горящий Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", сразу после его вылета в Мурманск, аэропорт работает в ограниченном режиме. По последним данным, в результате пожара погибло 13 человек. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по этой ситуации.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени