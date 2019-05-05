Сгоревший в Шереметьево самолёт прошёл техобслуживание в апреле

Самолёт, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, проходил техническое обслуживание в апреле 2019 года, сообщает производитель — "Гражданские самолёты Сухого".

— Самолёт с заводским номером 95135 произведён в августе 2017 года. Техническое обслуживание прошёл в начале апреля 2019 года, — отмечают в компании.

Её представители уже работают в составе комиссии по расследованию причины ЧП.

Напомним, сегодня около 18:00 только вылетевший из Шереметьево в Мурманск лайнер "Аэрофлота" запросил экстренную посадку. При приземлении он загорелся.

Лайф ведёт онлайн-трансляцию событий.